Bruxelles (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Quels avantages les entreprises de l'Union européenne tireront-elles du marché numérique intérieur ? Tous les citoyens européens pourront-ils profiter de la même façon d'un environnement numérique équitable, ouvert et sûr ? Comment la force d'innovation de l'UE peut-elle être préservée et renforcée ? La révolution numérique et les innovations technologiques qui l'accompagnent changent non seulement le visage de l'économie pour toujours, mais aussi le quotidien de quelque 500 millions de citoyens européens. Lors des élections européennes, qui auront lieu du 23 au 26 mai, les défis auxquels le bloc sera confronté dans le sillage du processus joueront un rôle prépondérant.



Sous le titre « Migration and the Interior » (Migration et politique intérieure), le service média EUrVOTE (http://eurvote.eu) met à disposition des médias un nouveau dossier thématique que les équipes de rédaction peuvent intégrer gratuitement à leurs reportages. Le dossier comprend un aperçu du programme politique actuel fixé par l'UE pour le changement numérique. Il contient également les dernières informations sur le thème de la cybersécurité ainsi que plusieurs rapports de base tels que le rapport sur la promotion des futures initiatives de recherche et d'innovation de l'UE. Le dossier s'accompagne également d'images et de graphiques interactifs.



À propos d'EUrVote :



À l'approche des élections européennes, EUrVote publiera des dossiers d'information à l'adresse http://EUrVote.eu, disponibles gratuitement pour les médias. D'autres dossiers ont déjà été publiés sur l'histoire de l'UE, sur les élections européennes, sur des événements récents et sur l'environnement de l'UE et sa politique climatique.



À l'approche des élections, ce service sera enrichi de sondages d'opinion en provenance de tous les États membres. Dès que les premières estimations seront émises, des widgets afficheront tous les résultats concernant les différents États membres ainsi que la répartition des sièges au nouveau Parlement Européen. Ce contenu pourra aussi être repris par les médias dans leurs services d'information en ligne. Le projet est soutenu par le Parlement européen.



Contact: Rédaction d'EUrVote info@eurewahl.eu Tél.: +49-40-4113-32170