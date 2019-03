Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Wirtschaftsindex der Chicago-Fed sinkt im Februar

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Februar abgeschwächt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) fiel auf einen Stand von minus 0,29, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den Januar wurde der Indexstand auf minus 0,25 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von minus 0,43 genannt worden war. Der aussagekräftigere gleitende Dreimonatsdurchschnitt verschlechterte sich ebenfalls und notierte im Februar bei minus 0,18. Für den Januar wurde der Wert von 0,00 bestätigt.

Belgiens Geschäftsklima steigt im März überraschend

Das belgische Geschäftsklima hat sich im März wider Erwarten aufgehellt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index um 1,0 Punkte auf minus 0,7. Zuletzt war der Index drei Monate in Folge gefallen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen weiteren Rückgang auf minus 2,7 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei minus 1,7 notiert hatte.

May sieht keine Mehrheit für dritte Abstimmung über ihren Brexit-Pakt

Die britische Premierministerin Theresa May geht derzeit davon aus, dass das Brexit-Austrittsabkommen in der aktuellen Form weiter keine Zustimmung im Unterhaus erhalten würde. Aktuell gebe es keine ausreichende Unterstützung dafür, sagte May am Montag. Sie hoffe aber, das Abkommen in den nächsten Tagen vorlegen zu können. Das Brexit-Austrittsabkommen war schon im Januar und März im Unterhaus durchgefallen, jeweils mit großen Mehrheiten.

Deutsch-französische Parlamentsversammlung tagt erstmals in Paris

In Paris ist der Startschuss für eine verstärkte Zusammenarbeit des deutschen Bundestags mit der französischen Nationalversammlung gefallen: Insgesamt 100 Abgeordnete beider Länder haben erstmals in einer gemeinsamen parlamentarischen Versammlung getagt. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und der Präsident der Nationalversammlung, Richard Ferrand, unterzeichneten die Gründungsakte für das neue Mini-Parlament. Bei der konstituierenden Sitzung wurden Differenzen unter anderem bei der Verteidigungspolitik und bei der EU-Reform deutlich.

Union schreibt sich Wohlstand und Sicherung von Arbeitsplätze auf Fahnenstange

Mit ihrem ersten gemeinsamen Programm für die Europawahlen wollen CDU und CSU mit deutlichem Abstand stärkste Kraft in Deutschland werden und den Konservativen auf europäischer Ebene zum Sieg verhelfen. Ziel sei es, Arbeitsplätze und Wohlstand in Deutschland und Europa zu erhalten, sagte der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder.

Spahn will mehr Wettbewerb zwischen den Krankenkassen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will den gesetzlich Krankenversicherten größere Wahlmöglichkeiten geben. Mit einem "Faire-Kassenwahl-Gesetz" will Spahn die meisten regionalen Kassen bundesweit öffnen, wie am Montag aus dem Gesundheitsministerium verlautete. Nur Betriebskrankenkassen mit enger Bindung an ein Unternehmen sollen verschont bleiben.

Israel fliegt Vergeltungsangriffe im Gazastreifen

Nach dem Raketenangriff bei Tel Aviv mit sieben Verletzten hat Israel am Montag Vergeltungsangriffe im Gazastreifen geflogen. Die israelische Armee erklärte, die Angriffe auf "Hamas-Terror-Ziele" hätten begonnen. Israelische Hubschrauber hätten eine Einrichtung des militärischen Arms der radikalislamischen Palästinenserorganisation im Westen des Gazastreifens mindestens drei Mal angegriffen, berichteten Augenzeugen.

Trump erkennt Souveränität Israels über den Golan an

US-Präsident Donald Trump hat Israels Souveränität über die besetzten syrischen Golanhöhen anerkannt. In Anwesenheit des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu unterzeichnete Trump am Montag im Weißen Haus ein entsprechendes Dekret. Der US-Präsident hatte sich am Donnerstag dafür ausgesprochen, die seit 1967 besetzten Golanhöhen als Teil Israels anzuerkennen, und damit international Proteste ausgelöst.

