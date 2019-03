Von Emily Bary und Tripp Mickle

CUPERTINO (Dow Jones)--Apple will mit einer Vielzahl neuer Angebote mehr Kunden anlocken. Der US-Technologiekonzern kündigte in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs und Mastercard eine Kreditkarte an, mit der zwischen 1 bis 3 Prozent der Umsätze zurückerstattet werden sollen. Interessenten könnten die Karte über ihr Smartphone beantragen, so der iPhone-Hersteller.

Zudem präsentierte Apple eine neue News-App namens Apple News Plus. Wie der Konzern mitteilte, handelt es sich dabei um eine Premium-Version der bestehenden, kostenlosen Apple News App. Das neue Angebot soll zu einem Preis von 9,99 US-Dollar im Monat zu haben sein. Es biete Zugang zu Artikeln aus mehr als 300 Zeitschriften wie Vogue, Sports Illustrated oder auch Zeitungen wie dem Wall Street Journal und der Los Angeles Times.

Apple erklärte, dass die App nicht aufzeichnen werde, welche Artikel Kunden lesen würden. Das gelte auch für Werbetreibende.

Mit den neuen Angeboten will Apple auch die rückläufigen Erlöse um Kerngeschäft ausgleichen. Allein im vergangenen Quartal sanken die Umsätze mit dem iPhone um 15 Prozent.

March 25, 2019

