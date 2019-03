Düsseldorf (ots) - Gesundheitsminister Spahn ist nicht der erste Ressortchef, der sich mit der Frage auseinandersetzen muss, ob es in Deutschland eine Impfpflicht geben sollte. Es wird Zeit, das Problem der zu geringen Impfrate endlich zu lösen. Denn es ist kein Zustand, dass in Deutschland nicht gelingt, was sogar Schwellen- und Entwicklungsländern glückt: mindestens 95 Prozent der Bevölkerung vor Masern schützen zu lassen. Eltern sollten nicht dazu gezwungen werden, ihre Kinder allen empfohlenen Impfungen zu unterziehen. Da helfen nur der Appell an die Vernunft und eine gute Beratung durch die Kinderärzte. Um aber Schaden von der Gemeinschaft insgesamt fernzuhalten, wäre es sinnvoll, wenn Kitas nur noch Kinder aufnehmen dürfen, die eine Masern-Impfung vorweisen können - es sei denn, sie können aus gesundheitlichen Risiken nicht geimpft werden. Diese Regelung sollte für alle Kitas gelten, auch für jene, die von privaten Trägern betrieben werden. Der gesundheitliche Schaden, den Masern anrichten können, ist bedeutend höher als mögliche Nebenwirkungen einer Impfung.



