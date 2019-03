Nürnberg (ots) -



Die NÜRNBERGER Versicherung hat im Geschäftsjahr 2018 ein überplanmäßiges Konzernergebnis und ein deutlich gestiegenes Neugeschäft erzielt. Vorstandsvorsitzender Dr. Armin Zitzmann ist mit dem Erreichten sehr zufrieden: "Bei unserer Kernkompetenz - dem Einkommensschutz - konnten wir unsere starke Marktstellung weiter ausbauen." Die Digitalisierung der Prozesse und die Modernisierung der IT-Systeme wurden fortgesetzt.



Konzernergebnis fast 11 Mio. EUR über Plan



Das Konzernergebnis verringerte sich nach Sondereffekten im Vorjahr zwar auf 60,8 Mio. EUR, lag damit aber deutlich über dem prognostizierten Wert von 50 Mio. EUR. Das Ergebnis über Plan stammt aus dem Segment Lebensversicherung.



Kennzahlen 2018



Die Beitragseinnahmen über alle Versicherungszweige hinweg bewegen sich mit 3,478 (3,403) Mrd. EUR 2,2 % über dem Niveau des Vorjahrs. Das Neugeschäft verbesserte sich um fast 7,8 % auf 555,9 (515,9) Mio. EUR. Die Kapitalanlagen blieben mit 29,499 Mrd. EUR gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert (29,507), ebenso wie die Zahl der Versicherungsverträge mit 6,0 (6,1) Millionen. Der Konzernumsatz, der sich aus gebuchten Bruttobeiträgen, Erträgen aus Kapitalanlagen und Provisionserlösen zusammensetzt, stieg um 0,4 % auf 4,404 Mrd. EUR.



Im Geschäftsfeld Lebensversicherung wurden Neubeiträge von 430,1 (402,1) Mio. EUR erzielt, was einem Zuwachs um 7,0 % entspricht. Das Gesamtergebnis stieg von 329,4 Mio. EUR auf 473,4 Mio. EUR.



2,74 Mrd. EUR leistete die NÜRNBERGER für Versicherungsfälle und Beitragsrückerstattungen an ihre Kunden (gegenüber 2,56 Mrd. EUR im Vorjahr).



Die Dachgesellschaft des Konzerns, die NÜRNBERGER Beteiligungs-AG (NBG), erzielte mit 63,6 Mio. EUR ebenfalls einen Überschuss auf Vorjahresniveau. Die NÜRNBERGER hält die Dividende erneut stabil: "Wir können unseren Aktionären auch in diesem Jahr wieder 3 EUR pro Aktie zahlen", kündigt der Vorstandsvorsitzende Dr. Armin Zitzmann an.



