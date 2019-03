"Weser-Kurier" zu Europawahl-Programm der Union:

"Das Programm der schwarzen Schwestern ist nicht bloß eine klare Absage an europa-kritische Populisten, sondern gleichzeitig auch ein Angebot an euro-skeptische Konservative: Eine gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Wirtschaftspolitik steht im Vordergrund, man will sich weder von den USA noch von China unterbuttern lassen. Klimaschutz und Sozialpolitik kommt auch irgendwo vor, aber eben weiter hinten: bloß keine "Verteilungsunion", bloß keine Fesseln für eine unter Druck stehende Industrie. So etwas können ja gerne SPD, Linke und Grüne dem Publikum andienen. In sich ist das Unionsprogramm stimmig, schließlich ringt hier eine Fraktionsgemeinschaft um Straßburger Mandate und den Kommissionsvorsitz, nicht etwa die GroKo."/zz/DP/he

AXC0013 2019-03-26/05:35