"Märkische Oderzeitung" zu Chinas neuer Seidenstraße:

"Die neue Seidenstraße - was so schön nach Abenteuer und Marco Polo klingt, nimmt seine Konturen als weltweites Netz an. Mit Milliarden Dollar lockt der weiter wachsende Gigant China immer mehr Länder auch aus der EU. Dieser Expansionsdrang macht große europäische Länder wie Deutschland und Frankreich misstrauisch. Es erscheint daher folgerichtig, dass Präsident Xi bei seinem Besuch in Paris nicht nur wirtschaftliche Abkommen unterzeichnet, sondern von Europas führenden Köpfen Macron, Merkel und Juncker über die Ausrichtung des europäisch-chinesischen Verhältnisses ins Gebet genommen wird. Zweifelsohne verheißt die Partnerschaft mit China blühende Handelskontakte. Seine Investitionen bergen aber auch Gefahren. Staaten in Asien und Afrika haben sich damit bereits in finanzielle Abhängigkeit gebracht. Zudem ist China ein Systemrivale."/zz/DP/he

AXC0015 2019-03-26/05:35