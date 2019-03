Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

THYSSENKRUPP - Der Verkauf von U-Booten durch Thyssenkrupp an Israel beschäftigt nun die deutsche Justiz. Die Staatsanwaltschaft Bochum hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Milliardendeals eingeleitet, wie es aus Branchenkreisen heißt. Die Ermittler prüfen, ob Schmiergelder geflossen sind. Ausgelöst wurde das Verfahren nach einem Rechtshilfegesuch Israels bei den deutschen Behörden. (Handelsblatt S. 21)

KARSTADT / KAUFHOF - Die fusionierten Warenhausketten Karstadt und Kaufhof setzen ab sofort auf "Galeria" als gemeinsame Marke. Ziel sei es gewesen, eine Marke zu entwickeln, die Gemeinsames verbinde und den bisherigen beiden Marken gerecht werde, erklärte Claudia Reinery, die Marketingchefin des Unternehmens, in einem internen Newsletter. In sämtlichen 178 Filialen in Deutschland soll der Name Galeria ab sofort präsent sein. (Westdeutsche Allgemeine Zeitung)

ENBW - Frank Mastiaux, Vorstandschef der Energie Baden-Württemberg, erwartet nach dem beschlossenen Kohleausstieg einen Boom der Gaskraftwerke. Er gehe davon aus, dass in Deutschland jetzt erheblich mehr Gaskraftwerke gebaut werden müssen, um die Rund-um-die-Uhr-Versorgung mit Strom und die Netzstabilität zu gewährleisten, sagte er. ENBW selbst wolle ihr Gasgeschäft deutlich ausbauen. (FAZ S. 22)

VOLKSWAGEN - Der Augsburger Dieselmotorenbauer MAN Energy Solutions übernimmt bei dem Elektrolysespezialisten H-Tec Systems 40 Prozent der Anteile. Damit steigt die VW-Tochter in die Wasserstoffwirtschaft ein. Für MAN Energy Solutions ist es eine Investition; die relevanten Umsätze werden erst in der Zukunft kommen. (Handelsblatt S. 20)

GAZPROM - Russland trifft Vorbereitungen, eine der wesentlichen Gasleitungen durch die Ukraine von Januar 2020 an nicht mehr zu nutzen. Der staatlich kontrollierte Gaskonzern Gazprom streut in Verhandlungen mit betroffenen Ländern zunehmend Informationen, nach denen vom kommenden Jahr an die Trans-Balkan-Route nicht mehr benutzt werde. Das gefällt der EU und Deutschland nicht. (FAZ S. 15)

