=== *** 07:05 DE/Deutsche Wohnen SE, Jahresergebnis, Berlin *** 07:30 DE/Nordex SE, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator April PROGNOSE: 10,8 Punkte zuvor: 10,8 Punkte 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 4Q 08:00 DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, ausführliches Jahresergebnis, Garbsen 08:00 DE/Jost Werke AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Neu-Isenburg *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: 103 zuvor: 103 08:45 FR/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) 08:50 DE/Official Monetary and Financial Institutions Forum, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) über Entwicklungen in der US-Wirtschaft, Frankfurt 09:00 EU/Europäisches Parlament, Plenartagung, u.a. Abstimmung über die Reform des europäischen Urheberrechts, Straßburg 09:35 DE/PSI Software AG, Jahresergebnis, Berlin 10:00 DE/Dr. Hönle AG, HV, München *** 10:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, BI-PK, Berlin *** 11:00 FR/Bundeskanzlerin Merkel, Frankreichs Präsident Macron, chinesischer Staatspräsident Xi Jinping und EU-Kommissionspräsident Juncker, Statements nach Vierer-Gipfel, Paris *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Februar (ursprünglich 19.3.2019) Baubeginne PROGNOSE: -1,6% gg Vm zuvor: +18,6% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -2,6% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm *** 14:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex Januar 20 Städte PROGNOSE: +3,9% gg Vj zuvor: +4,2% gg Vj *** 15:00 US/Index des Verbrauchervertrauens März PROGNOSE: 133,0 zuvor: 131,4 21:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) ===

