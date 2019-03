Neue Daten zur Verbraucherstimmung in Deutschland, die Jahresbilanz des Medienkonzerns Bertelsmann, Ford erläutert sein 500-Millionen-Sparprogramm: die Themen des Tages im Überblick.

Die Aussicht auf eine weitere Abkühlung der Weltwirtschaft bereitete den Anlegern in Frankfurt am Montag Kopfschmerzen. Auch der unerwartet solide Ifo-Geschäftsklimaindex im März konnte die Stimmung am Vormittag nur kurzzeitig etwas aufhellen

Der Dax schloss am Montag 0,15 Prozent niedriger auf 11.346 Punkten. Das war der niedrigste Schlusskurs seit Mitte Februar. Am Dienstagmorgen notierte der Leitindex vorbörslich bei 11.405 Punkten.

1 - Vorgaben aus den USA

Aus Furcht vor einer US-Rezession haben sich Anleger am Montag an den New Yorker Aktienmärkten zurückgehalten. Kopfschmerzen bereitete Investoren die Entwicklung am US-Rentenmarkt, wo am Freitag erstmals seit 2007 dreimonatige Anleihen mehr abwarfen als zehnjährige. Dies sei ein Alarmsignal, da es auf eine nahende Rezession hindeute, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com.

Für eine gewisse Beruhigung sorgte der Bericht des US-Sonderermittlers Robert Mueller, demzufolge es keine Verschwörung des Wahlkampfteams von Präsident Donald Trump mit Russland gab. Mueller ging fast zwei Jahre dem Verdacht einer Einmischung Russlands in den Wahlkampf 2016 und mutmaßlicher Verbindungen zum Wahlkampfstab von Trump nach.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent höher auf 25.516 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank dagegen 0,1 Prozent auf 2798 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,1 Prozent auf 7637 Punkte.

2 - Handel in Asien

Nach dem jüngsten Kursrutsch haben sich Anleger an der japanischen Börse mit Aktien eingedeckt. Der Leitindex Nikkei tendierte am frühen Dienstagnachmittag in Tokio zwei Prozent im Plus bei 21.396 Punkten. Der breiter gefasste Topix legte 2,5 Prozent auf 1616 Zähler zu. Am Montag hatten Rezessionsängste die Börse noch auf Talfahrt ...

