Einstieg in die 5-MW-Klasse: Nordex Group kündigt neue Turbine N149/5.X an DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Produkteinführung Einstieg in die 5-MW-Klasse: Nordex Group kündigt neue Turbine N149/5.X an 26.03.2019 / 07:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Leistungsstarke Erweiterung der 2017 vorgestellten Delta4000-Produktserie Hamburg, 26. März 2019. Die Nordex Group erweitert ihr Produktportfolio mit einer Multi-Megawattanlage in der 5-MW-Klasse. Die neue N149/5.X ist nach der N149/4.0-4.5 und der N133/4.8 die dritte Turbinenvariante der Delta4000-Produktserie. Die N149/5.X ist für Mittel- und Schwachwindgebiete ausgelegt und kann auch an Standorten mit komplexen Anforderungen ihre Stärken ausspielen. Zielmärkte der N149/5.X sind neben den klassischen Kernmärkten in Europa auch globale Wachstumsregionen, wie beispielsweise Südafrika, Australien oder Südamerika. Die N149/5.X ist auf maximale Flexibilität ausgelegt und kann je nach Standortanforderungen und Kundenbedürfnissen mit unterschiedlichen Leistungsmodi im 5-MW-Bereich betrieben werden. Das ermöglicht es Kunden, den Windpark hinsichtlich Leistung, Kapazitätsfaktor, Lebensdauer der Anlage und Schallanforderungen individuell und somit optimal an das jeweilige eigene Geschäftsmodell auszurichten. Die N149/5.X führt den erfolgreichen Ansatz eines flexiblen Leistungsbereichs der N149/4.0-4.5 konsequent weiter. "Dank der bewährten Technologie-Basis der Delta4000 Produktserie können wir hocheffiziente Lösungen für unterschiedliche Windregime und geographische Regionen kontinuierlich weiter entwickeln und schnelle Produkteinführungszeiten sicherstellen. Wir haben die N149/5.X mit ihrer maximalen Flexibilität und Leistungsfähigkeit genau am Bedarf unserer Kunden ausgerichtet", so José Luis Blanco, CEO der Nordex Group. Um die hohen Leistungen im 5-MW-Bereich zu erreichen, wird ein neues leistungsstärkeres Getriebe eingesetzt und das elektrische System der Delta4000-Produktserie hochskaliert. Das sich seit über zwei Jahrzehnten im Feld bewährte, effiziente elektrische System mit doppelt gespeistem Asynchrongenerator und Teilumrichter bleibt somit erhalten. Bei der N149/5.X kommt ebenfalls das Rotorblatt der N149/4.0-4.5 zum Einsatz, wodurch die Modularität der Delta4000 Produktserie weiter erhöht wird. Die äußeren Abmessungen des Maschinenhauses bleiben unverändert, so dass bewährte Logistik- und Installationsprozesse wie bisher genutzt werden können. Um sicherzustellen, dass auch anspruchsvolle Schallvorgaben erfüllt werden, wird die Anlage mit einer Vielzahl von Schallmodi angeboten. So kann die Anlage mit einem niedrigen Schallwert von 104.8dB(A) betrieben werden und erreicht dabei dennoch eine Leistung von 5,5 MW. Bei schallunkritischen Standorten kann die Anlage auch in höheren Leistungsmodi betrieben werden. Für die N149/5.X werden unterschiedliche Turmvarianten angeboten - je nach Markt bis zu einer Höhe von 164 Metern. Eine Kaltklimavariante für den Betrieb bis -30 C sowie ein Anti-Icing-System für Rotorblätter gehören ebenfalls zu den Optionen für die Turbine. Die Turbine wird ab 2021 in Serienproduktion gehen. Auf der europäischen Windenergiekonferenz WindEurope vom 2. - 4. April 2019 in Bilbao, Spanien, erhalten Besucher die Gelegenheit, sich ausführlich über die N149/5.X zu informieren. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. 