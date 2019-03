Von Heather Haddon und Dana Mattioli

NEW YORK (Dow Jones)--Die Fastfood-Kette McDonald's kauft das israelische Startup Dynamic Yield, eine Plattform für Omnichannel-Personalisierung. Dafür legt der US-Konzern mehr als 300 Millionen US-Dollar auf den Tisch, wie mit der Transaktion vertraute Personen sagten. Die Akquisition ist die erste von McDonald's seit etlichen Jahren und die erste größere seit zwei Jahrzehnten.

Dynamic Yield unterstützt Einzelhändler bei der Umsetzung personalisierter digitaler Werbeaktionen unter Verwendung von Kundendatenströmen. Zu den Kunden von Dynamic Yield gehören laut der Webseite des Unternehmens das schwedische Möbelhaus Ikea, die amerikanische Bekleidungskette Forever 21 und das italienische Modehaus Fendi.

McDonald's werde die Dynamic-Yield-Technologie an seinen Drive-Through-Fenstern einsetzen, wo sich digitale Anzeigen in Echtzeit je nach Wetter und Bestellung des Kunden ändern sollen. So könnte beispielsweise bei Hitzewellen ein Drive-Through-Display einen McDonald's-Eiskegel bewerben.

Der Schritt ist selten für McDonald's, dessen letzte größere Übernahme die der Hühnchen-Restaurantkette Boston Market für 173,5 Millionen Dollar im Jahr 1999 war. Später wurde die Kette an Sun Capital Partners verkauft.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2019 01:46 ET (05:46 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.