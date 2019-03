Die Privatbank Berenberg hat Zooplus von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 120 auf 60 Euro halbiert. Die Bedenken bezüglich des langfristigen Geschäftsmodells hätten zugenommen, schrieb Analyst James Letten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der jüngste Kapitalmarkttag habe ihn nicht überzeugt, auch wenn der Tierbedarfshändler eine beeindruckende Wachstumsgeschichte aufweise. Er bezweifele, dass das Unternehmen die strukturellen Herausforderungen an den Handel mit Tiernahrung in Europa meistern kann./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2019 / 18:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

