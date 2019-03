...begeinnt seine Börsenkarriere am 9. April. Die bisherige Tochter Alcon wird von der Mutter Novartis an alle Altaktionäre von Novartis verteilt. Verhältnis 5: 1. Es gibt also keinen Emissionskurs. Der erste Kurs entsteht am ersten Tag nach der Abspaltung bzw. Zuteilung. Dann muss man weiterschauen. Die Bewertung von Alcon ist nicht preiswert, aber dafür ist das Arbeitsfeld eines der interessantesten weltweit.



