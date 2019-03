The following instruments on XETRA do have their first trading day 26.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2E4CP4 AAREAL BANK MTN S.277 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0RM9 DZ BANK IS.C188 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4WS3 LB.HESS.THR. IHS 19/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA US06367WJM64 BK MONTREAL 19/22 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US91913YAW03 VALERO ENERG 19/29 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1969645255 PPF ARENA 1 19/26 MTN BD00 BON EUR N

CA OGPP XFRA CA62945U2002 NRG METALS INC. EQ00 EQU EUR N

CA TUF XFRA DE000A161N22 TUFF GROUP AG O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA 19KA XFRA US21900C3088 CORMEDIX INC. DL-,001 EQ00 EQU EUR N