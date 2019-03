The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A25PN3 ERSTE GP BNK 19/24 MTN175 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0110680714 LEIBSTADT KERNKWK 10-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A161WE6 IKB DT.IND.BK.MTN 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T5E1 DZ BANK IS.A581 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UAA8 DZ BANK IS.A742 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JFD7 DZ BANK IS.2869 VAR MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH5Z44 HCOB FZ 5 16/19 BD00 BON EUR N

CA VOIA XFRA XS1586555515 VOLKSWAGEN INTL 17/19 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3Q37 LB.HESS.THR.CARRARA03V/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US032511BF31 ANADARKO PET. 2019 BD01 BON USD N

CA RK9C XFRA FR0011884899 APRR 14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA US651229AT36 NEWELL BRANDS 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US92343VCN29 VERIZON COMM 14/21 BD02 BON USD N

CA BACM XFRA US92343VDG68 VERIZON COMM 16/21 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1386305103 ASIAN DEV. BK 16/19 MTN BD02 BON BRL N

CA 4MS XFRA CH0033050961 SANDPIPER DIG.PAYM.SF-,01 EQ00 EQU EUR Y