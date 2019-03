FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SAR XFRA JP3399310006 ZOZO INC. 0.080 EUR

6DX XFRA JP3548770001 DEXERIALS CORP. 0.112 EUR

LDB XFRA DK0010287234 H. LUNDBECK A/S NAM. DK 5 1.608 EUR

F5M XFRA JP3809200003 FUJI CORP. 0.040 EUR

UM3 XFRA JP3944330004 UMC ELECTRONICS CO. LTD 0.241 EUR

0YX XFRA JP3351100007 SYSMEX CORP. 0.273 EUR

VANA XFRA US00762U2006 ADVANTEST ADR NEW/1 O.N.

JVC XFRA JP3386410009 JVC KENWOOD CORP. 0.048 EUR

KRH XFRA JP3247010006 KYUSHU RAILWAY COMPANY 0.333 EUR

HW4 XFRA JP3777800008 HANWA CO. LTD 0.602 EUR

MXN XFRA JP3882750007 MIXI INC. 0.482 EUR

FJH XFRA JP3862960006 MACNICA FUJI ELECTR.HLDGS 0.201 EUR

NG0 XFRA JP3695600001 NIPPON GAS CO. LTD 0.377 EUR

8A9 XFRA JP3120090000 AZUMA HOUSE CO. LTD. 0.562 EUR

TH1 XFRA US89854H1023 TTEC HLDGS INC. DL-,01 0.265 EUR

DK8 XFRA JP3481300006 DAIKYONISHIKAWA CORP. 0.136 EUR

11T XFRA JP3634200004 TOYODA GOSEI CO.LTD 0.241 EUR

11W XFRA JP3993400005 WACOM CO.LTD 0.048 EUR

7WS XFRA JP3323050009 SAWAI PHARMA.CO.LTD. 0.522 EUR

KKC XFRA JP3206000006 KAKAKU.COM INC. 0.144 EUR

1JP XFRA JP3752900005 JAPAN POST HOLDINGS CO. 0.201 EUR

4JP XFRA JP3233250004 JAPAN POST INSURANCE CO. 0.578 EUR

5JP XFRA JP3946750001 JAPAN POST BANK CO.LTD 0.201 EUR

2AH XFRA AU0000016875 VIVA ENERGY GROUP LTD. 0.030 EUR

MFL1 XFRA JP3876400007 MARUDAI FOOD 0.281 EUR

NISE XFRA US6547444082 NISSAN MOTOR SP. ADR/2

0T41 XFRA CA31773A1075 FINDEV INC. O.N. 0.005 EUR

MATA XFRA US69832A2050 PANASONIC CORP.ADR/1 O.N.

2PW XFRA JP3767810009 HAZAMA ANDO CORP. 0.120 EUR

1ZM XFRA JP3795300007 HIRATA CORP. 1.003 EUR

1BR1 XFRA FR0013326246 URW (STAPLED SHS) EO-,05 5.400 EUR

URU XFRA JP3411000007 SURUGA BK 0.084 EUR

3AG1 XFRA JP3732000009 SOFTBANK CORP. 0.301 EUR

0YW XFRA JP3126240005 ARTERIA NETWORKS CORP. 0.120 EUR