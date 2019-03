FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UBE XFRA JP3158800007 UBE IND. LTD 0.602 EUR

IMB XFRA JP3153900000 IMPRESS HOLDINGS INC. 0.020 EUR

I6I XFRA JP3152820001 INTERNET INITIATIVE JAPAN 0.108 EUR

IQ3 XFRA JP3152750000 GMO INTERNET INC. 0.048 EUR

IBI XFRA JP3148800000 IBIDEN CO.LTD 0.161 EUR

IOC XFRA JP3143600009 ITOCHU CORP. 0.369 EUR

I7B XFRA JP3142500002 IDEMITSU KOSAN CO. LTD 0.401 EUR

ISU XFRA JP3137200006 ISUZU MOTORS LTD 0.144 EUR

IWJ XFRA JP3134800006 IHI CORP. 0.241 EUR

EMO XFRA JP3130200003 EM HOLDINGS CO. 0.080 EUR

ALE XFRA JP3126400005 ALPS ALPLINE CO. LTD. 0.201 EUR

AN5 XFRA JP3126330004 ALPHA SYSTEMS INC. 0.201 EUR

VAN XFRA JP3122400009 ADVANTEST CORP. 0.305 EUR

AJI XFRA JP3119600009 AJINOMOTO 0.128 EUR

ASAA XFRA JP3111200006 ASAHI KASEI 0.136 EUR

AK5 XFRA JP3108600002 ACOM CO. LTD 0.008 EUR

IE7 XFRA JP3105000008 INES CORP. 0.080 EUR

4HO XFRA JP3104890003 TIS INC. 0.321 EUR

AKN XFRA JP3102000001 AISIN SEIKI CO. LTD 0.722 EUR

JUA XFRA JP3027680002 JAPAN REAL EST.INVESTM. 76.658 EUR

GSA XFRA IL0010825102 GILAT SATELLITE NETWORKS 0.398 EUR

OFK XFRA FI0009014377 ORION CORP. B 1.500 EUR

FOT XFRA FI0009007132 FORTUM OYJ EO 3,40 1.100 EUR

JYS1 XFRA DK0010307958 JYSKE BK A/S NAM. DK 10 0.820 EUR

AN1 XFRA JP3128800004 ANRITSU CORP. 0.108 EUR

1YM XFRA JP3879170003 MARUWA UNYU KIKAN CO.LTD 0.146 EUR

9NI XFRA JP3721600009 NIPPON PAPER INDS CO.LTD 0.241 EUR

OMR XFRA DE0008647488 OMRON CORP. DZ/1 O.N.

HNL XFRA DE0005157101 DR. HOENLE AG O.N. 0.800 EUR

LPJD XFRA LU0129233093 LUPUS ALP.-SM.GER.CHAMP.A 0.400 EUR

DO4B XFRA CA25822C2058 DOREL INDS INC. B 0.133 EUR

5CI XFRA ES0105027009 C.D.DIS.INT.LOG.HD.EO-,20 0.770 EUR

CAI XFRA CA1360691010 CIBC 0.921 EUR

OSZ XFRA US75574U1016 READY CAPITAL DL.-,0001 0.354 EUR

CJA XFRA CA01626P4033 ALIMENTATION COUCHE-T. B 0.082 EUR