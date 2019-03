FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

T62 XFRA JP3599000001 TOHO ZINC 1.003 EUR

T41 XFRA JP3597800006 TOBU RAILWAY 0.140 EUR

TO4 XFRA JP3596200000 TOTO LTD 0.361 EUR

TOS XFRA JP3595200001 TOSOH CORP. 0.225 EUR

TECA XFRA JP3594000006 TOSHIBA TEC CORP. 0.161 EUR

TOA XFRA JP3592600005 TOSHIBA MACHINE CO. 0.301 EUR

TSE1 XFRA JP3592200004 TOSHIBA CORP. 0.080 EUR

TOK XFRA JP3579800008 TOKYO STEEL MFG 0.048 EUR

01T XFRA JP3574200006 TOKYU CORP. 0.080 EUR

TOG XFRA JP3573000001 TOKYO GAS CO. LTD 0.221 EUR

TKY XFRA JP3571400005 TOKYO ELECTRON LTD 2.496 EUR

TCW XFRA JP3567410000 TOKYU CONSTRUCTION CO.LTD 0.128 EUR

JAP XFRA JP3566800003 CENTRAL JAP RWY 0.562 EUR

TOE XFRA JP3560000006 TOEI CO. LTD 0.321 EUR

TWA XFRA JP3555700008 TOWA CORP. 0.128 EUR

TQ2 XFRA JP3554400006 TOYO KANETSU 0.803 EUR

DNO XFRA JP3551500006 DENSO CORP. 0.562 EUR

FJG XFRA JP3551200003 ELECTRIC POWER DEV.CO.LTD 0.321 EUR

DIK XFRA JP3549600009 DENKA CO., LTD. 0.482 EUR

DA9 XFRA JP3548500002 DTS CORP. 0.361 EUR

TEW XFRA JP3545160008 TESEC CORP. 0.321 EUR

TIJ XFRA JP3544000007 TEIJIN LTD 0.321 EUR

TZ6 XFRA JP3539220008 T + D HOLDINGS INC. 0.161 EUR

TD4 XFRA JP3539000004 TDC SOFT INC. 0.177 EUR

TDK XFRA JP3538800008 TDK CORP. 0.642 EUR

T3O XFRA JP3538400007 TOC CO. LTD 0.036 EUR

TSB XFRA JP3535400000 TSUBAKIMOTO CHAIN 0.482 EUR

CYA XFRA JP3528600004 CHIYODA CORP. 0.060 EUR

0C2 XFRA JP3526600006 CHUBU EL. PWR 0.161 EUR

UGO XFRA JP3521000004 CHUGOKU BK LTD 0.080 EUR

DWH XFRA JP3505000004 DAIWA HOUSE IND. 0.482 EUR

DSE XFRA JP3502200003 DAIWA SEC. GRP INC. 0.096 EUR

DW1 XFRA JP3500610005 RESONA HOLDINGS INC. 0.084 EUR

DIP XFRA JP3496400007 KDDI CORP. 0.401 EUR

DPM XFRA JP3495000006 SUMITOMO DAINIPPON PHARMA 0.088 EUR