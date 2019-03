FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MD9 XFRA JP3879400004 MANDOM CORP. 0.192 EUR

MARA XFRA JP3877600001 MARUBENI CORP. 0.136 EUR

MUI XFRA JP3870400003 MARUI GROUP CO. LTD. 0.193 EUR

NNL XFRA JP3869970008 MONEX GROUP INC. 0.051 EUR

MZA XFRA JP3868400007 MAZDA MOTOR CORP 0.161 EUR

MAT1 XFRA JP3866800000 PANASONIC CORP. 0.120 EUR

MTW XFRA JP3863800003 MATSUI SECURITIES CO. LTD 0.522 EUR

HDM XFRA JP3854600008 HONDA MOTOR 0.225 EUR

HOD XFRA JP3845800006 HOSIDEN CORP. 0.080 EUR

HPE XFRA JP3841800000 HOKUETSU 0.048 EUR

HYB XFRA JP3837800006 HOYA CORP. 0.241 EUR

BE8 XFRA JP3835620000 BENESSE HOLDINGS INC. 0.201 EUR

HZJ XFRA JP3834800009 HEIWA REAL ESTATE 0.201 EUR

HWC XFRA JP3834200002 HEIWA CORP. 0.321 EUR

BI5 XFRA JP3830000000 BROTHER IND. 0.241 EUR

FBB XFRA JP3827600002 FURUKAWA BATTERY 0.088 EUR

FKA XFRA JP3827200001 FURUKAWA ELECTRIC CO.LTD. 0.642 EUR

F4M XFRA JP3826900007 UACJ CORP. 0.482 EUR

FUR XFRA JP3826800009 FURUKAWA CO. 0.401 EUR

FJ3 XFRA JP3821000001 FUJIMORI KOGYO 0.265 EUR

FJE XFRA JP3820000002 FUJI ELECTRIC CO. LTD. 0.401 EUR

FTN XFRA JP3819400007 FUJI MEDIA HOLDINGS INC. 0.177 EUR

FJC XFRA JP3818800009 FUJITEC 0.177 EUR

FUJ1 XFRA JP3818000006 FUJITSU LTD 0.642 EUR

FUP XFRA JP3816200004 FUJI PHARMA CO.LTD. 0.112 EUR

FUH XFRA JP3814800003 SUBARU CORP. 0.578 EUR

FJI XFRA JP3814000000 FUJIFILM HOLDINGS CORP. 0.321 EUR

FJK XFRA JP3811000003 FUJIKURA LTD 0.056 EUR

FUY XFRA JP3806800003 FUKUYAMA TRANSP. 0.201 EUR

5F9 XFRA JP3802940001 FIDEA HLDGS CO. LTD 0.024 EUR

FVM XFRA JP3802760003 FORVAL TELECOM 0.064 EUR

FUC XFRA JP3802400006 FANUC CORP. 1.509 EUR

HRO XFRA JP3799000009 HIROSE EL. 0.963 EUR

HMO XFRA JP3792600003 HINO MOTORS LTD 0.112 EUR

HZS XFRA JP3789000001 HITACHI ZOSEN CORP. 0.096 EUR