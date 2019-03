FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

YME XFRA JP3939000000 YAMADA DENKI CO. 0.104 EUR

YMK XFRA JP3937200008 AZBIL CORP. 0.185 EUR

YOJ XFRA JP3933800009 YAHOO JAPAN CORP. 0.071 EUR

MO8 XFRA JP3926800008 MORINAGA MILK IND. 0.401 EUR

MFY XFRA JP3922800002 MOCHIDA PHARM. 0.642 EUR

MMK XFRA JP3922200005 RELIA INC. 0.144 EUR

MJP XFRA JP3922100007 MORNINGSTAR JAPAN 0.060 EUR

MHC XFRA JP3920860008 MEGACHIPS CORP. 0.136 EUR

MW7 XFRA JP3919800007 MEIDENSHA CORP. 0.201 EUR

3M0 XFRA JP3918000005 MEIJI HOLDINGS CO.LTD 0.522 EUR

MEC XFRA JP3915350007 MEIKO ELECTRONICS 0.040 EUR

MH6 XFRA JP3910660004 TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0.722 EUR

MEA XFRA JP3906000009 MINEBEA MITSUMI INC. 0.112 EUR

MIZ XFRA JP3905200006 MIZUNO CORP. 0.201 EUR

MUJ XFRA JP3903000002 MITSUBISHI MAT. 0.321 EUR

MFZ XFRA JP3902900004 MITSUBISHI UFJ FINL GRP 0.088 EUR

MIE1 XFRA JP3902400005 MITSUBISHI EL. CORP. 0.209 EUR

MIB XFRA JP3902000003 MITSUBISHI LOGISTICS 0.120 EUR

MPX XFRA JP3901200000 MITSUBISHI PAPER M. 0.040 EUR

MIH XFRA JP3900000005 MITSUBISHI HEAVY 0.522 EUR

MMO XFRA JP3899800001 MITSUBISHI MOTORS 0.080 EUR

MES XFRA JP3899600005 MITSUBISHI EST. 0.104 EUR

MBI XFRA JP3898400001 MITSUBISHI CORP. 0.506 EUR

M3C XFRA JP3897700005 MITSUBISHI CHEM. HLDGS 0.161 EUR

MUG XFRA JP3896800004 MITSUBISHI GAS CHEMICAL 0.281 EUR

4HP XFRA JP3894900004 ISETAN MITSUKOSHI HLDGS 0.048 EUR

MTS1 XFRA JP3893600001 MITSUI + CO. 0.321 EUR

MFU XFRA JP3893200000 MITSUI FUDOSAN LTD 0.161 EUR

MIU XFRA JP3892100003 SUMITOMO MITSUI TR.HLDGS 0.602 EUR

XMF XFRA JP3890350006 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.682 EUR

59M XFRA JP3890310000 MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC 0.562 EUR

NJ2 XFRA JP3889610006 NIPPON COKE+ENGINE.CO.LTD 0.024 EUR

MMG XFRA JP3888400003 MITSUI MNG SMELTG 0.562 EUR

MSI XFRA JP3888300005 MITSUI CHEMICALS 0.401 EUR

MZ8 XFRA JP3885780001 MIZUHO FINL GROUP 0.030 EUR