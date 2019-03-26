FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.03.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.03.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
CXGH XFRA CNE100000PP1 XINJIANG GOLDW.SC.+T.H
O04 XFRA NZOHEE0001S3 ORION HEALTH GROUP LTD
OGPN XFRA CA62945U1012 NRG METALS INC.
B3Y1 XFRA SE0005999836 AF POEYRY AB B FRIA
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
CXGH XFRA CNE100000PP1 XINJIANG GOLDW.SC.+T.H
O04 XFRA NZOHEE0001S3 ORION HEALTH GROUP LTD
OGPN XFRA CA62945U1012 NRG METALS INC.
B3Y1 XFRA SE0005999836 AF POEYRY AB B FRIA