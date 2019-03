FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.03.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CXGH XFRA CNE100000PP1 XINJIANG GOLDW.SC.+T.H

O04 XFRA NZOHEE0001S3 ORION HEALTH GROUP LTD

OGPN XFRA CA62945U1012 NRG METALS INC.

B3Y1 XFRA SE0005999836 AF POEYRY AB B FRIA