sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Dienstag, 26.03.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 601 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

0,714 Euro		-0,001
-0,14 %
WKN: A12EJH ISIN: NZOHEE0001S3 Ticker-Symbol: O04 
Aktie:
Branche
Software
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
ORION HEALTH GROUP LIMITED Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
ORION HEALTH GROUP LIMITED 1-Woche-Intraday-Chart
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
AF POEYRY AB
AF POEYRY AB Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AF POEYRY AB17,034+2,48 %
NRG METALS INC0,02-13,04 %
ORION HEALTH GROUP LIMITED0,714-0,14 %
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD1,23+1,65 %