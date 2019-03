FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.03.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 27.03.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.03.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

MUR1 XFRA JP3914400001 MURATA MFG

PIO XFRA JP3780200006 PIONEER CORP.

TUO XFRA JP3546800008 TERUMO CORP.

OLY1 XFRA JP3201200007 OLYMPUS CORP.