Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1311 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.Zum Schweizer Franken legte der Euro leicht zu. Die Gemeinschaftswährung geht am frühen Dienstagmorgen bei 1,1228 Franken um. Der US-Dollar kostet zum Montagabend ebenfalls praktisch unverändert 0,9927 Franken.Am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...