Insgesamt lässt sich der Kursverlauf seit Sommer 2018 in einem flachen Aufwärtstrend zwischen den Marken von 351,50 und 388,00 US-Cents einordnen. Seit Anfang dieses Monats kann innerhalb des Trendkanals eine sehr dynamische Aufwärtsbewegung ausgemacht werden, die über die Hürden von 370 US-Cents den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis (blaue Linie) bis an den 200-Tages-Durchschnitt um 380 US-Cents aufwärts reichte. Aber eben jener Durchschnitt sorgte in den letzten Monaten immer wieder für Gewinnmitnahmen und leitete häufig eine kurzfristige Korrektur ein. Trotz der dynamischen Kurszuwächse aus den letzten Wochen dürfte ein direkter Durchmarsch des Mais-Futures schwierig werden, zunächst einmal dürfte sich eine kurzfristige Gegenbewegung auf der Unterseite ausbreiten und kann über entsprechende Short-Instrumente abgedeckt werden. Später kann dann über einen Positionswechsel nachgedacht werden. Da sich Mais noch immer im preislichen Auftrieb befindet, wird zu einem ...

