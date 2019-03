Die Deutsche Entertainment will es ebenfalls wissen und baut die Geschäfte im Sektor Veranstaltungen aus. DEAG sieht sich in fünf Geschäftsbereichen - Rock/Pop, Classics und Jazz, Family-Entertainment, Arts and Exhibition und Ticketing - umfangreich positioniert und ein bisschen vollmundig präsentiert. Immerhin: 200 % Mio. Euro Jahresumsatz und 14,6 Mio. Euro Gewinn kann man durchaus vorzeigen, wenn die Marktkapitalisierung nur rund 75 Mio. Euro beträgt. Eine gute Ergänzung zu einem Engagement in CTS Eventim. Beide sind nicht exakt vergleichbar aber decken diesen Sektor in Deutschland gut ab.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info