Das Musterverfahren der VW-Investoren wurde nach fast viermonatiger Unterbrechung am Montag in Braunschweig fortgesetzt. In dem Verfahren geht es um die Klagen von Anlegern, die sich nach Bekanntwerden des "Diesel-Dilemmas" von Volkswagen falsch informiert gefühlt hatten. In diesem Anlegerprozess haben die Volkswagen AG und dessen Großaktionär, die Porsche SE, ein Schlappe einstecken müssen.

