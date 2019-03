Ohne wirklich sinnstiftende Vorgaben aus New York und Asien dürfte der DAX am Dienstag in der Eröffnungsphase um die Marke bei 11.400 Punkten pendeln. Das beherrschende Thema unter den Anlegern bleibt die Sorge vor einer Abschwächung der weltweiten Wirtschaft. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...