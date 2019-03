Volkswagen platzierte gestern eine EUR Dreifachtranche (A: EUR 1,1 Mrd., 3J, MS+85 BP; B: EUR 1 Mrd., 5,5J, MS+150 BP; C: EUR 650 Mio., 8,5J, MS+190 BP). Van Lanschot(BBB+/BBB+) preiste EUR 100 Mio. in Form einer AT1 Anleihe (erste Callmöglichkeit April 2024) bei 6,864 %. Das erwartete Rating der Emission ist BB. NASDAQ Inc emittierte EUR 600 Mio. mit einer Laufzeit von 9J bei MS+130 BP (Orderbuch über EUR 2,8 Mrd.). Ein neu gegründetes SPV der LeasePlan Corporation NV plant das größte High Yield Note Offering in Europa seit Thyssenkrupp AG EUR 1,5 Mrd. im Februar am Kapitalmarkt aufnahm. Die geplante Dualtranche (A: EUR 5NC1, Senior secured, Fixkupon; B: EUR 5NC1, Senior ...

