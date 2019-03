Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für die B-Aktie von Volvo von 180 auf 170 schwedische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Dank üppiger Nachfrage sei der Nutzfahrzeughersteller wohl stark in das neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Michael Hagmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings blicke er nun etwas zögerlicher auf das Jahr 2020, da er dann in Nordamerika und Europa mit einem deutlicheren Rückgang rechne. Dies ändere aber nichts an seiner Kaufempfehlung./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2019 / 12:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2019 / 03:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-03-26/08:59

ISIN: SE0000115446