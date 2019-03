Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für LVMH von 355 auf 375 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterkonzern sei der wichtigste Profiteur seiner These, dass große Konzerne ihre kleinere Konkurrenz ausstechen werden, schrieb Analyst Antoine Belge in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet nun mit einem stärkeren ersten Quartal und passte seine operativen Gewinnschätzungen bis ins Jahr 2021 nach oben an./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2019 / 15:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-03-26/09:00

ISIN: FR0000121014