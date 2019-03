Es sind keine drei Wochen mehr bis zum neuen Austrittstermin der Briten am 12. April. Die EU hat verkündet, dass ein No Deal von Tag zu Tag wahrscheinlicher werde. Und was passiert in England? Premierministerin Theresa May ist längst nicht mehr Herrin der Lage. Vielmehr ist sie zum Spielball unterschiedlichster Mächte im Parlament und in der Partei geworden. Am Montag hat nun Theresa May auch die wichtigen Abstimmungen im Parlament verloren. Soll heißen: Das Kabinett ist immer noch zerstritten und Theresa May hat weiterhin keine Mehrheit für ihren Deal.

