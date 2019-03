Die britische Investmentbank Barclays hat Reckitt Benckiser mit "Overweight" und einem Kursziel von 7500 Pence in die Bewertung aufgenommen. Der europäische Sektor der Hersteller von Haushalts- und Körperpflegeprodukten biete qualitativ hochwertige sowie defensive Erträge und Barmittelflüsse, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Investoren konzentrierten sich nun auf das organische Umsatzwachstum der Konzerne, in dem der Experte den stärksten Treiber einer nachhaltigen Gewinnentwicklung und eines steigenden Aktionärswerts sieht. Bei Reckitt sollte ein beschleunigtes Umsatzwachstum und wieder zunehmendes Investorenvertrauen in die Nachhaltigeit der Margen zu einer Neubewertung führen./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2019 / 13:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2019 / 16:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-03-26/09:14

ISIN: GB00B24CGK77