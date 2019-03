Der chinesische Technologiekonzern will als einer der größten Smartphonehersteller den internationalen Markt aufrollen. Die Geräte gab es bisher schon in allen Ländern des Westens aber nun mit einer gezielten Marketingkonzeption und einem Börsengang im Juli, bei dem eine Kapitalaufnahme von 4,9 Mrd. $ vorgesehen ist. Ob das gelingt, muss sich nun zeigen. Insbesondere will Xiaomi sich zunehmend als Internetdienstleister präsentieren. Ein Anfangsinvestment für Chinafreunde.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info