Wien (pts014/26.03.2019/09:05) - "Ja, Herr Chef, super Idee, Herr Chef!" Wer gerne solche Antworten hört, der ist falsch beim Sparring mit dem Werbetherapeuten. Bestehendes zu hinterfragen, neue Ideen zu entwickeln, braucht Widerstand und braucht ein Gegenüber, das zu Inspiration und Brainstorming anregt. "Auch wenn es manchmal weh tut: Kreativ-Sparrings sind gerade im Marketingbereich enorm befruchtend und bringen meist auch sehr rasch positive Ergebnisse im Unternehmen. Wichtig ist vor allem, dass man das Scheuklappendenken überwindet und auch mal wieder querdenkt", so Alois Gmeiner. Auslastung sinkt - kein Wunder bei Zero-Marketing "Gerade war ich wieder in einem wunderschönen laufenden Betrieb, der in diesem Jahr sogar eine Auszeichnung für Top-Service erhalten hat", so Werbnetherapeut Gmeiner. "Und dennoch: Die Auslastung sinkt. Woran kann es liegen? Was ist dafür verantwortlich? Die wundersame und äußerst erstaunliche Erkenntnis beim Sparring und Brainstorming mit dem Kunden und Inhaber - es gab in den letzten Jahren so gut wie kein Marketing, um den Betrieb nach außen zu präsentieren. Und die Erklärung dafür: Es war zu viel zu tun. Da bleibt keine Zeit für Marketing. Da kann ich nur sagen: Wow, sowas erstaunt mich immer wieder." Erster Schritt - Status Quo bestimmen und abchecken lassen Der Werbetherapeut hält eine sehr einfachen, aber effizienten online Marketing-Check bereit, der innerhalb weniger Minuten beantwortet werden kann. Innerhalb eines Tages analysiert der Werbetherapeut diesen Unternehmens-Check und gibt sofort erste Antworten und Lösungsansätze. "Jeden Check beantworte ich persönlich und sehr ausführlich, das erstaunt viele Klienten, aber das ist nur der erste Schritt. Danach geht es ans Eingemachte: Das Gehirn wird durchgeblasen und oft bleibt kein Stein im Marketing auf dem anderen. Und ich gehe sofort an die Umsetzung der ersten Schritte für mehr Bekanntheit, neue Kunden und mehr Umsatz. Genau so soll Marketing-Sparring sein." Gratis-Marketing-Check für Unternehmer: https://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck Kontakt: Der Werbetherapeut E-Mail: werbetherapeut@chello.at Web: https://www.werbetherapeut.com (Ende) Aussender: Der Werbetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 1 33 20 234 E-Mail: werbetherapeut@chello.at Website: www.werbetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190326014

