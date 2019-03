CO.DON AG: Vorstandsverstärkung im operativen Bereich DGAP-News: CO.DON AG / Schlagwort(e): Personalie CO.DON AG: Vorstandsverstärkung im operativen Bereich 26.03.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CO.DON AG: Vorstandsverstärkung im operativen Bereich + Führungspersönlichkeit mit internationaler Marketing - und Vertriebserfahrung + Fortführung der erfolgreichen Kommerzialisierung und Internationalisierung Berlin / Teltow, am 26. März 2019 - Zum 01. Juni 2019 ist Herr Tilmann Bur (54) vom Aufsichtsrat der CO.DON AG als weiteres Vorstandsmitglied bestellt worden. Er wird die Führungsriege der CO.DON AG verstärken und die Bereiche Marketing und Vertrieb verantworten. Herr Jakobs leitet alle weiteren Geschäftsbereiche und fungiert als Sprecher des Vorstands. Professor Hans Bauerfeind, Aufsichtsratsvorsitzender der CO.DON AG: "Wir haben mit Tilmann Bur eine im nationalen und internationalen Pharma-Geschäft erfahrene Führungspersönlichkeit gewinnen können und sind überzeugt, dass er das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit seinem Vorstandskollegen Ralf Jakobs auf dem Weg der Internationalisierung des Geschäfts und der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Kunden weiterführen wird." Herr Bur ist ein international erfahrener Vertriebs- und Marketingmanager und seit 19 Jahren für Medizintechnik- und Biotechnologie-Unternehmen insbesondere im Klinikmarkt mit Schwerpunkt Deutschland und Europa tätig. Herr Bur besitzt umfassende Erfahrung im professionellen Beziehungsmanagement mit Entscheidern in insbesondere orthopädischen und chirurgischen Kliniken sowie im Aufbau und der Führung nationaler und internationaler Vertriebsorganisationen und von Händlernetzwerken. Er kennt die Einkaufsstrukturen im europäischen Klinikmarkt und ist versiert im KOL-Management und Klinischen Marketing. Die CO.DON AG entwickelt, produziert und vertreibt körpereigene Zelltherapien zur minimal-invasiven Reparatur von Knorpeldefekten. Das angebotene Arzneimittel ist ein Zelltherapieprodukt zur minimalinvasiven Behandlung von Knorpelschäden am Kniegelenk mit ausschließlich körpereigenen Knorpelzellen. Die von CO.DON angebotene Methode wird in Deutschland derzeit in ca. 200 Kliniken angewandt und wurde bereits bei über 14.000 Patienten eingesetzt. Im Juli 2017 erhielt CO.DON von der Europäischen Arzneimittelagentur die EU-weite Zulassung für dieses Arzneimittel. Die Aktien der CO.DON AG sind an der Frankfurter Börse notiert (ISIN: DE000A1K0227). Vorstand der Gesellschaft: Ralf M. Jakobs. Weitere Informationen finden Sie unter www.codon.de Investor Relations und Pressekontakt: Matthias Meißner, M.A. Tel. +49 (0)30-240352330 Fax +49 (0)30-240352309 E-Mail: ir@codon.de 26.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CO.DON AG Warthestraße 21 14513 Teltow Deutschland Telefon: 03328 43460 Fax: 03328 434643 E-Mail: info@codon.de Internet: www.codon.de ISIN: DE000A1K0227 WKN: A1K022 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 791605 26.03.2019 ISIN DE000A1K0227 AXC0106 2019-03-26/10:01