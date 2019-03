Der Euro hat am Dienstag etwas nachgegeben. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1306 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1325 Dollar festgesetzt.

Im Euroraum stehen am Dienstag nur wenige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Französische Wachstumsdaten bewegten die Märkte kaum. Am Nachmittag werden in den USA zahlreiche Zahlen vom Immobilienmarkt veröffentlicht. Außerdem stehen Daten zur Verbraucherstimmung im Kalender. Zudem wollen sich einige hochrangige Vertreter der amerikanischen Notenbank Fed äußern./elm/bgf/jha/

ISIN EU0009652759

AXC0107 2019-03-26/10:02