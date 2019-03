Unterföhring/Hamburg (ots) - Gratulation an Sportdeutschland.TV! Der Online-Sportsender erhielt gestern Abend bei der Verleihung des deutschen Sportjournalistenpreises 2019 im Grand Elysée Hamburg die Auszeichnung zum besten Sportinternetauftritt.



Sportdeutschland.TV konnte sich damit gegen 19 andere Nominierungen durchsetzen, darunter Sportschau.de, ZDFsport.de oder Sport1.de.



Michael Gerhäußer, Geschäftsführer der DOSB New Media GmbH, hat den Preis auf der Bühne entgegengenommen: "Die Tatsache, dass die Wahl durch die Sportler erfolgt ist, macht diese Auszeichnung ganz besonders wertvoll für uns. Das zeigt, dass wir mit unserem Vorhaben, die ganze Vielfalt des Sports abzubilden, auf dem richtigen Weg sind."



Björn Beinhauer, ebenfalls Geschäftsführer der DOSB New Media GmbH: "Seit dem Launch von Sportdeutschland.TV 2014 arbeitet die DOSB New Media mit Hochdruck am Ausbau der Medialisierung des deutschen Sports. Dieser Preis ist ein weiterer Beweis für die hervorragende Arbeit jedes Einzelnen in unserem Team, auf das ich sehr stolz bin."



Bereits zum achten Mal wurden die Besten der Sportberichterstattung mit dem Deutschen Sportjournalistenpreis ausgezeichnet. Neu in diesem Jahr: Ein prominent besetztes Gremium traf die Vorauswahl über die finalen Nominierten. Ausschließlich Spitzensportler wählten im Anschluss ihre Favoriten aus unterschiedlichen Kategorien.



Über Sportdeutschland.TV



Sportdeutschland.TV (www.sportdeutschland.tv) ist der vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gegründete Online-Sportsender. Die im August 2014 gestartete Internetplattform will mehr Vielfalt in die Sportberichterstattung bringen. Unter dem Motto "Sport entdecken, Sport erleben" zeigt das Internetangebot Liveübertragungen und On-demand-Videos aus einer Vielzahl von Sportarten. Das Programm umfasst neben nationalen und internationalen Großereignissen diverse Bundesligen sowie Highlights, Zusammenfassungen und Hintergrundberichte rund um Sport, sportliche Leistungen und die Menschen und Geschichten dahinter. Mit der kostenlosen App YouSport kann außerdem jeder Sportfan Video-Ticker von Sportevents erstellen und auf Sportdeutschland.TV veröffentlichen.



Über die DOSB New Media GmbH



Die DOSB New Media GmbH, das Unternehmen hinter Sportdeutschland.TV, wurde im Jahr 2011 vom DOSB, dem Spitzenverband des Deutschen Sports mit Sitz in Frankfurt am Main gegründet. Sie hat das Ziel und den Auftrag, innovative Onlineanwendungen für den deutschen Sport zu entwickeln. Im Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit steht die Übertragung von Sportveranstaltungen auf dem eigenen Online-Sportsender Sportdeutschland.TV. Seit Mitte 2015 gehört das Unternehmen mehrheitlich zur ProSiebenSat.1-Gruppe. Geleitet wird die DOSB New Media GmbH von den Geschäftsführern Björn Beinhauer und Michael Gerhäußer. Unternehmensstandort ist Unterföhring bei München.



OTS: DOSB New Media GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/107240 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_107240.rss2



Pressekontakt: Pressekontakt DOSB New Media: Andrea Specht T +49 89 9507 8922 andrea.specht@prosiebensat1.com