Evotec meldet heute die nächste Kooperation (WKN: 566480): Die Hamburger Biotechgesellschaft wird zunächst für zwei Jahre gemeinsam mit der renommierten "The Mark Foundation for Cancer Research" aus New York forschen. Ziel der Kooperation ist es, neue Wirkstoffkandidaten im Zukunftsbereich der Immunonkologie zu entdecken.

Grundlage für die Zusammenarbeit bildet Evotecs proprietäre Wirkstoffentwicklungsplattform TargetAlloMod. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...