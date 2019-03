Die JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für Nutzfahrzeuge,

bestätigt heute im Rahmen der Bilanzvorlage die am 28. Februar 2019 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse. JOST konnte im Geschäftsjahr 2018 alle wirtschaftlichen Ziele erreichen oder sogar übertreffen.

Lars Brorsen, Vorstandsvorsitzender der JOST Werke AG, sagt: "2018 war das beste Jahr in unserer Firmengeschichte. Alle unsere Regionen haben sich positiv entwickelt. Trotz eines unsicheren Marktumfelds mit zahlreichen Herausforderungen konnten wir unseren Umsatz und unser Ergebnis auf ein neues Rekordniveau bringen. Unser Anspruch bleibt es, die erfolgreiche Geschäftsentwicklung 2019 fortzusetzen und sowohl den Umsatz als auch das bereinigte EBIT gegenüber 2018 zu steigern."

Starkes Umsatzwachstum in allen Regionen

Währungsbereinigt stieg der organische Umsatz von JOST im Geschäftsjahr 2018 um 9,9%. Der ausgewiesene Konzernumsatz wuchs um 7,7% auf 755,4 Mio. EUR (2017: 701,3 Mio. EUR). Alle Segmente trugen zu dieser guten Entwicklung bei. Nordamerika ist mit einem organischen Anstieg von 28,4% gegenüber dem Vorjahr am stärksten gewachsen. JOST konnte die sehr gute Marktlage in der Region für sich nutzen und auch weitere Marktanteile gewinnen. Der ausgewiesene Umsatz in Nordamerika auf Eurobasis stieg um 22,8% auf 145,6 Mio. EUR (2017: 118,5 Mio. EUR). In Europa erhöhte sich der Umsatz 2018 um 5,1% auf 463,8 Mio. EUR (2017: 441,2 Mio. EUR). Auch in Asien-Pazifik-Afrika (APA) konnte JOST trotz einer rückläufigen Marktentwicklung den organischen Umsatz um 7,8% gegenüber dem Vorjahr steigern. Der ausgewiesene Umsatz stieg in APA um 3,1% auf 146,0 Mio. EUR (2017: 141,6 Mio. EUR).

Gute Profitabilität trotz Kostenbelastungen

Das konzernweite bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Geschäftsjahr ...

