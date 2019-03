Pressemitteilung der SoWiTec group GmbH:

SOWITEC unterzeichnet zwei weitere Verträge für insgesamt 1.793 MW in BrasilienDie SOWITEC group, einer der führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, hat in Brasilien über ihre lokale Tochtergesellschaft SOWITEC do Brasil für ein 1.500-MW-Projekt, bestehend aus 1.000 MW Wind und 500 MWac-Photovoltaik, einen Kaufvertrag mit einem großen internationalen Energieversorger abgeschlossen. Das Projekt ist einer der größten Cluster Lateinamerikas und soll in den kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...