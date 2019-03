24 Prozent hat die Bayer-Aktie innerhalb weniger Tage an Wert eingebüßt. In diesem Fall liegt die Betonung auf "Aktie", denn Bayer nähert sich im Buchwert dem Faktor 1. Damit könnten mittel-bis langfristig auch Zerschlagungen auf den Tisch kommen. Kurzfristig ist die Aktie nach dem nächsten Rückschlag vor Gericht massiv unter Druck. Wir sehen am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...