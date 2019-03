Tuff Group AG erfolgreich gelistet und erstmalig im General Standard Segment (Regulierter Markt) der Frankfurter Börse notiert DGAP-News: Tuff Group AG / Schlagwort(e): Börsengang/Expansion Tuff Group AG erfolgreich gelistet und erstmalig im General Standard Segment (Regulierter Markt) der Frankfurter Börse notiert 26.03.2019 / 10:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, HINEIN IN ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. Tuff Group AG erfolgreich gelistet und erstmalig im General Standard Segment (Regulierter Markt) der Frankfurter Börse notiert Frankfurt, 26. März 2019: Das erfolgreiche Erstlisting sowie die heutige Handelsaufnahme der 40.000.000 nennbetragslosen Inhaber-Stammaktien (Handelssymbol: TUF) der Tuff Group AG, Frankfurt, (ISIN: DE000A161N22) resultierte in einem ersten Referenzpreis - im Marktsegment "General Standard" des Regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierörse - von EUR 4,50 entsprechend einer Marktkapitalisierung in Höhe von EUR 180,0 Millionen. "Der Konzern beabsichtigt, sich mit diesem direkten Zugang zum Kapitalmarkt zusätzliche Finanzierungsquellen für die zukünftige Wachstumsstrategie des Konzerns zu erschließen" unterstreicht Natarjan Paulraj, Mehrheitsaktionär und Vorsitzender des Vorstands die Börsennotiz. Das Geschäft der Tuff Group konzentriert sich auf die Bereiche Öl & Gas, Infrastruktur, Marine, Energie und Energieerzeugung. Der Konzern ist in Asien, im Mittleren Osten und in Afrika operativ tätig. "Aktuell ist die Tuff Group als Holding- und Servicegesellschaft tätig, insbesondere bei der Zurverfügungstellung von Finanzierung und Eigenkapital für die operativen Einheiten", erläutert Vaidyanathan Nateshan, CEO des Konzerns, die wesentlichen Aufgaben der börsennotierten Konzernholding. Das Listing basiert auf dem von der Deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") genehmigten Prospekt vom 27. Februar 2019. Der veröffentlichte Prospekt steht auf der Website des Unternehmens zum Herunterladen bereit unter: www.tuffgroup.com im Menuepunkt "Investors". Gedruckte Exemplare des Prospekts sind während der normalen Geschäftszeiten sowohl beim Unternehmen als auch beim Listing Agent, der ACON Actienbank AG, unter folgenden Adressen kostenfrei erhältlich: Tuff Group AG, c/o Buse Heberer Fromm, Bockenheimer Landstr. 101, 60325 Frankfurt am Main und ACON Actienbank AG, Siegfriedstr. 8, 80803 München. Rechtlicher Hinweis: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, hinein in oder in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist. Ende der Unternehmensmeldung Zur Tuff Group AG: Das Geschäft der Tuff Group konzentriert sich auf die Bereiche Öl & Gas, Infrastruktur, Marine, Energie und Energieerzeugung. Im Bereich Öl & Gas die Tuff Group operativ tätig als Anlagenbauer und Anbieter von Komplettlösungen für Engineering, die Beschaffung und Bau, Herstellung, Vernetzung, Installation, Inbetriebnahme & operativer Betrieb (EPC & O, englisch für Engineering, Procurement and Construction, Fabrication, Integration, Installation, Commissioning & Operations) von Marine- und Schiffsausrüstung, Aufbauten für Schwimminseln und feste Installationen für die weltweite Öl- und Gasindustrie. Zu den angebotenen Anlagen gehören insbesondere seegestützte Förder- und Raffinerieanlagen wie etwa FPSO-Schiffe (Floating Production Storage and Offloading Unit, englisch für schwimmende Produktions-, Lager- und Verladeeinheit), mobile Produktionsanlagen auf offener See MOPU (Mobile Offshore Production Unit), schwimmende Lager FSU (Floating Storage Unit), schwimmende Lager und Wiederverdampfungsanlagen FSRU (Floating Storage & Regasification Unit), Raffinerien, Plattformen und Fabriken auf Land. Im Infrastrukturbereich ist die Tuff Group als EPC-Unternehmen (Engineering, Procurement, Construction) und Generalunternehmer für große Public-Private-Partnership-Projekte wie Verkehrs- und Brückeninfrastruktur, Flughäfen und Wohnungen sowie Versorgungsanlagen für Versorgungsunternehmen tätig. Im Bereich Energie & Stromerzeugung bietet Tuff das Engineering, die Beschaffung und den Bau (EPC, englisch für Engineering, Procurement and Construction) von Energieerzeugungsanlagen sowohl im konventionellen als auch im Bereich der erneuerbaren Energien an und zusätzlich Projekte zur Energiegewinnung aus Abfall (WTE, englisch für Waste to Energy). Kontaktinformation:
Tuff Group AG
Investor Relations
Maximilian Fischer
Tel.: +49 89 13928890
Email: ir@tuffgroup.com Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der Gesellschaft erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Mitteilung genannten oder beschriebenen abweichen werden. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Weder diese Mitteilung noch eine Kopie hiervon darf direkt oder indirekt in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika eingeführt oder übermittelt werden. Weder stellt diese Mitteilung ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf, oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder ein Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung dar, noch soll sie (oder irgendein Teil von ihr) oder die Tatsache ihrer Verbreitung, die Grundlage eines darauf gerichteten Vertrages sein oder sich im Zusammenhang mit einem darauf gerichteten Vertrag darauf verlassen werden. Die Veröffentlichung und Verbreitung dieser Mitteilung sowie weiterer Informationen im Zusammenhang mit dem Listing sind rechtswidrig. 26.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 