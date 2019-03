Ende Februar gab BASF die Geschäftszahlen für 2018 bekannt. Der Chemie-Konzern aus Ludwigshafen meldete einen Umsatzanstieg von 2 Prozent und einen Rückgang des operativen Ergebnisses von 17 Prozent. 2019 ist für BASF nach Angaben des Unternehmens ein Übergangsjahr. "Wir nehmen diese Herausforderungen an. Mit unserer neuen Unternehmensstrategie werden wir 2019 als Übergangsjahr nutzen, um gestärkt daraus hervorzugehen. In diesem Jahr passen wir Strukturen und Prozesse an und fokussieren unsere Organisation deutlich auf die Bedürfnisse unserer Kunden", so BASF-Vorstandsvorsitzender Martin Brudermüller.

Einige Kurs-Hürden

Die Aktie von BASF befindet sich trotz einer Erholungsbewegung in den vergangenen Winter-Wochen in einem mittelfristigen Abwärtstrend. Dieser hat seit Januar des vergangenen Jahres Bestand und verläuft aktuell bei etwa 70 Euro. Das aktuelle Jahreshoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...