FRANKFURT (Dow Jones)--Rheinmetall übernimmt das operative Geschäft der IBD Deisenroth Engineering GmbH, die Schutzsysteme vor allem für militärische Fahrzeuge entwickelt und herstellt. Die Transaktion soll zum 1. Juni wirksam werden. Über den Kaufpreis haben die Unternehmen Stillschweigen vereinbart.

Die in Lohmar ansässige IBD Deisenroth Engineering erwirtschaftet mit insgesamt 120 Beschäftigten derzeit einen Jahresumsatz von rund 35 Millionen Euro. Besitzer war bislang die Familie Deisenroth. Mit der Übernahme stärkt die Rheinmetall AG ihre Position als Systemanbieter für die Landstreitkräfte in Deutschland und in zahlreichen Partnerländern sowie befreundeten Staaten.

March 26, 2019

