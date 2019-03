Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts026/26.03.2019/10:35) - ESET Sicherheitslösungen können, wie auch in den Vorjahren, in allen aktuellen Reports von AV-Comparatives glänzen. Bei den jeweiligen Tests wurde ESET Security-Software für Business- und Privatkunden genau unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: 100 Prozent Malware Erkennung für ESET Mobile Security, Gold und Silber Awards sowie eine Auszeichnung beim "Real-World Protection Test" für ESET Internet Security. Die ESET Endpoint Security gewann außerdem den Award als "Approved Business Security" im Test von 16 Security-Herstellern. "Die Auszeichnungen von ESET durch AV-Comparatives unterstreichen unser Engagement den Kunden gegenüber - sowohl Unternehmen als auch Verbrauchern - und unser Versprechen, immer die besten IT-Sicherheitslösungen zu liefern, um Technologie für alle sicherer zu machen", erklärt Christoph Thurm, ESET Product Manager DACH. ESET erkennt alle Schad-Apps im Testfeld Insgesamt 250 Security-Apps mussten ihre Wirksamkeit gegen 2.000 Schad-Apps unter Beweis stellen. Im Testfeld konnte ESET Mobile Security umfassend überzeugen und erkannte alle eingesetzten Schadprogramme - ohne Ausnahmen. AV-Comparatives zieht ein erschreckendes Fazit: Nur 50 der 250 getesteten Security-Apps waren in der Lage, mindestens 90 Prozent der Schadprogramme korrekt zur erkennen. Gold und Silber Awards für ESET Der aktuelle "Summary Report 2018" von AV-Comparatives zeichnet die Sicherheitslösungen aus, die im vergangenen Jahr die besten Bewertungen erzielt haben. ESET erreichte dabei erstklassige Ergebnisse. Sie basieren auf einer Vielzahl an Tests, die das unabhängige Test-Institut 2018 durchgeführt hat. ESET Internet Security gewann einen Gold Award für die geringste Zahl an Fehlalarmen, so genannte "false positives", im Testfeld. Laut Bericht können "False positives so viel Ärger verursachen wie richtige Infektionen" und die Vermeidung solcher Fehlalarme sei ein entscheidender Faktor für umfassende IT-Sicherheit. Der europäische IT-Security-Hersteller erhielt darüber hinaus Silber für den Performance Test. Hierbei werden die Produkte auf ihre Systembelastung geprüft. ESET überzeugte mit hohen Erkennungsraten bei nur geringen Auswirkungen auf die Systemgeschwindigkeit. Umfassender Schutz für Privatanwender ESET Internet Security heimste zudem einen Advanced Award im Rahmen des "Real-World"-Protection-Tests von AV-Comparatives ein. Mit einer Schutzrate von 98,9 Prozent und insgesamt nur vier falsch blockierten Domains erwies sich ESET Internet Security als konstant leistungsstark bei Sicherheitslösungen für Verbraucher. Die Testreihen zeigten erneut, dass ESET eine kontinuierlich niedrige Anzahl von Fehlalarmen erzeugt und dabei eine zuverlässige Schutzwirkung bietet. ESET-Unternehmenslösung mit höchster Bewertung AV-Comparatives hat die ESET Endpoint Security sowie das ESET Security Management Center (ehemals Remote Administrator) im Rahmen des Business Security Reports getestet. Dabei erhielt der europäische IT-Sicherheitshersteller die Zertifizierung als "Approved Business Product" und erzielte eine Gesamtwertung von 90 Punkten, der höchsten Bewertung im Testfeld. Der Bericht hebt besonders die Flexibilität hervor, dass ESET Endpoint Security und der Remote Administrator "leistungsfähig und fähig ist sowie problemlos skalierbar sei." Mit einer Malware-Erkennungsrate von 99,9 Prozent und keinem Fehlalarm bei Unternehmenslösungen sowie einer geringen Anzahl von "False-positives" bei Sicherheitslösungen für Privatanwender erwies sich ESET in beiden Kategorien als konstant leistungsstark. (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Christian Lueg Tel.: +49 3641 3114 269 E-Mail: christian.lueg@eset.de Website: www.eset.com/de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190326026

