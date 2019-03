Von März 2016 bis März 2018 war die Aktie von ProSiebenSat.1 Media (WKN: PSM777) im DAX. Zuvor hatte sie sich im Wert vervielfacht. Wenige Monate nach der DAX-Aufnahme, im November 2016, erreichte der Titel dann sein Allzeithoch bei knapp 51,00 Euro. Seitdem befindet sich die Aktie in einem bis heute anhaltenden Abwärtstrend, der sich zuletzt sogar noch einmal beschleunigte.

Nachdem sich die Aktie gegenüber ihren Höchstkursen inzwischen fast geviertelt hat, könnte man natürlich auf die Idee kommen, dass sie nun günstig genug für einen Einstieg ist. Zumal doch immer gepredigt wird, dass man an der Börse antizyklisch handeln sollte. Ich wäre damit jedoch noch sehr, sehr vorsichtig. Zumal die langfristigen Aussichten für ProSiebenSat.1 Media definitiv nicht die besten sind.

Wie aber komme ich zu diesem Schluss? Nun, schauen wir uns zunächst einmal die zuletzt gemeldeten Wirtschaftsdaten, besonders für Deutschland bzw. Europa an. Die am Freitag veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und Frankreich fielen katastrophal aus. Zwar lag der ifo-Index für Deutschland über den Erwartungen, das lag jedoch nur an einer positiven Lage- und Zukunftseinschätzung des Dienstleistungssektors.

Langfristig chancenlos gegen Amazon und Netflix

Wenn jedoch die Wirtschaft unter Druck steht, beginnen Unternehmen zu sparen. Wo aber lassen sich einfacher Einsparungen vornehmen, wenn nicht an den Marketing- und Werbekosten? Daher wird genau das auch getan. So wird beispielsweise auch die TV-Werbung reduziert, was wiederum Unternehmen wie ProSiebenSat.1 oder auch RTL entsprechend trifft. Letztlich sind das jedoch nur die normalen konjunkturellen Schwankungen, die die TV-Konzerne kennen.

Aktuell ist somit sicherlich generell schon kein guter Einstiegszeitpunkt in die Aktien dieser Unternehmen. Doch leider ist das noch längst nicht alles. So wandern schon seit Jahren viele ...

