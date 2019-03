Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das niedrige Zinsniveau scheint sich festzusetzen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".Der ifo-Geschäftsklimaindex habe nach dem sehr schwachen Einkaufsmanagerindex am Freitag zwar positiv überraschen können, für eine positive Verzinsung bei zehnjährigen Bundesanleihen habe dies allerdings nur kurzzeitig gereicht. Mit einem Wert von 99,6 habe der Geschäftsklimaindex im März immerhin um fast einen Punkt zulegen können. Sowohl die Lageeinschätzung als auch der Blick in die Zukunft hätten sich verbessert. Die Probleme im Verarbeitenden Gewerbe würden aber auch in der ifo-Umfrage sichtbar bleiben: Die Stimmung in diesem Sektor sei von 9,1 im Februar auf 6,6 Saldenpunkte im März gefallen. ...

