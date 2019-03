Köln/Boston (ots) - Globaler Marktführer für Technologie und Unterhaltung wählt ANAQUA jetzt auch für Verwaltung des IP-Portfolios seines Tochterunternehmens aus



Anaqua, der führende Anbieter von Lösungen für das Management von Innovationen und geistigem Eigentum, gab heute bekannt, dass er vom internationalen Technologieunternehmen Sony ausgewählt wurde, um auch das Patent- und Markenportfolio von Sony Mobile Communications ("Sony Mobile") zu verwalten.



Sony Mobile ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der in Tokio ansässigen Sony Corporation. Diese agiert als eines der weltweit größten Technologie- und Unterhaltungsunternehmen. Neben Unterhaltungselektronik und Smartphones bietet es auch Gaming- und Netzwerkdienste, Finanzdienstleistungen und Produkte für professionelle Anwendungen an.



"Wir freuen uns über die Ehre, eine weitere Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit Sony, einem der weltweit größten Unternehmen und IP-Marktführer, in Anaquas Kunden-Community begrüßen zu dürfen", so Bob Romeo, CEO von Anaqua. "Es ist großartig, dass ein führendes Technologie- und Unterhaltungsunternehmen ANAQUA als IP-Management-Lösung nutzt und jetzt auch auf sein Tochterunternehmen Sony Mobile ausweitet. Das ist eine wunderbare Ergänzung für unser Netzwerk und verdeutlicht unser kontinuierliches Engagement, unser IP-Management-Angebot auch in den Asien-Pazifik-Märkten bereitzustellen."



Über Anaqua



Anaqua ist ein Premium-Anbieter von integrierten Komplettlösungen für die Verwaltung von Innovationen und geistigem Eigentum. Anaqua arbeitet mit 50 Prozent der 25 größten US-amerikanischen Patentanmelder, 50 Prozent der 25 größten globalen Marken sowie einer wachsenden Anzahl der prestigeträchtigsten, zukunftsorientierten Kanzleien zusammen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston. In Europa und Asien betreibt es weitere Niederlassungen. Anaquas IP-Plattform wird weltweit von fast einer Million IP-Führungskräften, Anwälten, Rechtsanwaltsgehilfen, Administratoren und Innovatoren verwendet. Ihre Lösungen verbinden bewährte Arbeitsabläufe mit Big-Data-Analysen und technischen Leistungen, um eine intelligente Umgebung zur Kommunikation von IP-Strategien, zum Treffen von IP-Entscheidungen und zur Optimierung der IP-Aktivitäten bereitzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.anaqua.com.



Über Sony Mobile Communications



Sony Mobile Communications ist ein Tochterunternehmen der in Tokio ansässigen Sony Corporation. Diese ist ein Wegbereiter von Produkten aus den Bereichen Audio, Video, Gaming, Kommunikation, Schlüsselkomponenten und Informationstechnologie für Endverbraucher und professionelle Märkte. Mit seinem Musik-, Bilder-, Computer- und Online-Geschäft positioniert sich Sony einzigartig als weltweiter Marktführer für Elektronik- und Unterhaltung. Sony Mobile Communications bietet mit seinem Portfolio an Xperia[TM]-Smartphones und -Tablets sowie innovativen Smart Products das Beste aus Sony-Technologie, Premium-Inhalten und -Services sowie einen einfachen Zugang zu Sonys Welt der vernetzten Unterhaltungselektronik. Weitere Informationen finden Sie auf www.sonymobile.com.



