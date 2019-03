Hamburg (ots) -



17 begeisterte Workshop-Partner, 8 Top-Speaker und 200 zufriedene Teilnehmer: Das ist die Bilanz der NJT 2019, die vom 21.-23. März 2019 in Hamburg stattfand. Unter dem Motto "Ideen, die Wellen schlagen" sind Junior Marketing Professionals (JuMP) aus ganz Deutschland zur NJT (Nationale JuMP Tagung) zusammengekommen. Die NJT ist eine Veranstaltung des Deutschen Marketing Verbandes, die NJT 2019 wurde vom Marketing Club Hamburg ausgerichtet.



Auf der größten Nachwuchs-Konferenz für Marketing-Fachkräfte in Deutschland erarbeiten die Nachwuchs-Profis 18 Konzepte, die sich anschließend in drei Jury-Sitzungen durchsetzen mussten. Jede Jury wählte einen Sieger, der im Halbfinale gegen die anderen zwei Finalisten antrat.



Ins Finale um den Best Concept Award schafften es die Teams für news aktuell, VBG und WallDecaux. Vor den Augen der 230 anwesenden Teilnehmer und Gäste konnte sich das Team für WallDecaux durchsetzen. Gezeigt wurde ein Konzept für eine neue digitale Vertriebs- und Produktstrategie in der Außenwerbung. Geehrt wurde dieser Sieg mit der bekannten Marketing-Glocke aus dem Marketing Club Hamburg.



Das Team bestand aus: Henry Fendt, HAF Jan Wittke, MC BERLIN Lars Grochla, AHEADS Simon Reinhardt, SHERPA DESIGN Tim Schmelt, MC BERLIN Tobias York, I LIKE VISUALS Toni Gottschalk, KPMG Victoria Schneider, HAYS Werner Schatton, THIMM



Hendric Mostert von WHAT A VENTURE moderierte den Workshop.



Stephan von Naguschewski, Leiter Verkaufsbüro Hamburg von WallDecaux, zum Sieg des Best Concept Awards: "Die NJT 2019 war für uns die ideale Möglichkeit, um neue Sichtweisen von Außerhalb mit unseren eigenen Zukunftgedanken zu verbinden. Ein großes Kompliment an das Workshop-Team für die außerordentliche Leistung. Wir sind sehr zufrieden mit unserem Engagement bei der NJT und werden das erarbeitete Konzept in unsere Zukunfts-Strategie einfließen lassen."



Tobias York, Team-Mitglied, zur Zusammenarbeit mit WallDecaux: "Die Aufgabe war herausfordernd und die Erarbeitung der Lösung sehr intensiv. Am Ende sind wir sehr froh, nicht nur den Kunden, sondern auch das Publikum während des Final-Pitches von unserer Leistung überzeugt zu haben."



Am Samstag sorgte zunächst Björn Sorge von ProSiebenSat.1 mit seiner Keynote zum Thema "Customer Experience" für tiefgreifende Inspiration. Die weiteren Vorträge des Tages drehten sich um Bewegtbild, Storytelling und die Frage der Haltung im Rahmen der Marken-Kommunikation. Strahlende Gesichter und viele tiefgehende Gespräche sorgten für einen gelungenen Abschluss der dreitägigen Konferenz.



Es wurden viele neue Knoten zwischen Kiel und München geknüpft und wichtige Verbindungen für die berufliche Zukunft geschaffen. Die spannenden und vielseitigen Workshops haben dem Motto "Ideen, die Wellen schlagen" Substanz und gegeben und sogar für besonders hohe Wellen gesorgt.



Prof. Dr. Wolfgang Merkle, Präsident des Marketing Club Hamburg, zieht ein Fazit: "In der Summe haben wir eine Veranstaltung erleben dürfen, die beiden großen Zielen unserer Marketing Clubs mehr als gerecht geworden ist: Einerseits der Vermittlung hoch aktueller Marketing-Inhalte, gleichzeitig die Ermöglichung professioneller Netzwerkkontakte. Mein Dank gilt unserem JuMP-Vorstand Jan Hansen und seinem Team, das diese Veranstaltung in neunmonatiger ehrenamtlicher Arbeit erst ermöglicht hat".



